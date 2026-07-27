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Mahsun Kırmızıgül, 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturmasında ifade verdi

Mahsun Kırmızıgül, 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturmasında ifade verdi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması kapsamında sanatçı Mahsun Kırmızıgül, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Kırmızıgül, basın mensuplarına 'bilgilendirme amaçlı geldik' dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında sanatçı Mahsun Kırmızıgül ifade vermek üzere adliyeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması sürüyor. Bu kapsamda gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti. Yürütülen soruşturma devam ederken, Mahsun Kırmızıgül, savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına geldi. Kırmızıgül ifade öncesinde basın mensuplarına, "İfade demeyelim de, bilgilendirme amaçlı geldik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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