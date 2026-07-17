Ahbap soruşturmasında yeni operasyon: Gözaltına alınanların kimlikleri belirlendi

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 7 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin kimlikleri ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı