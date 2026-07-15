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Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 19 şüpheli hakkında tutuklama talebi

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Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 25 şüpheliden 19'u tutuklama, 6'sı adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Haluk Levent de tutuklanması istenenler arasında.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheliden 19'u tutuklama, 6'sı adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında baş şüpheli Haluk Levent'in yanı sıra Zafer Yay, Emrah Gödeniler, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Abdülcevat Özkan, Kemal Öztünç, Erhan Dökmeci, Yusuf Can Ertit, İlker Çetin, Yeliz Kaya, Ece Güner, Sevda Kurt, Nurdan Eriş, Gonca Akdemir, Ali Barış Kaya, Müge Sözen Küçük ve Recep Sancak tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık; Gülşen Öztürk, Merve Yılman, Tuğba Serbest, Buse Vurucu ve Yasin Meydaneri hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti. Şüpheli Esin Önder Çağlayan ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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