Ağrı Valisi Mustafa Koç, Polis Haftası'nı kutladı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Vali Mustafa Koç, kabulde yaptığı konuşmada, vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan polislerin haftasını kutladı. Polislerin, 7 gün 24 saat, her türlü şartta görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini belirten Vali Koç, "Polis teşkilatımız, asayişin sağlanması, suçlularla mücadele ve kamu düzeninin korunmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu vesileyle tüm emniyet mensuplarımıza en içten dileklerimle Polis Haftası'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ise, emniyet teşkilatı olarak her zaman vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. - AĞRI