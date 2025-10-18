Haberler

Ağrı Valiliği'nden İneği Sürükleyen Şahıs Hakkında Açıklama

Ağrı Valiliği'nden İneği Sürükleyen Şahıs Hakkında Açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valiliği, sosyal medyada yayılan ineği aracın arkasında sürükleyen şahısla ilgili basın açıklaması yaptı ve inceleme başlatıldığını belirtti.

Ağrı Valiliği, sosyal medya platformlarında ve bazı haber sitelerinde yer alan "Ağrı'da bir şahsın, ineği aracının arkasına bağlayarak trafikte sürüklediği" yönündeki paylaşımlar üzerine basın açıklaması yaptı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"Bazı sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde yer alan "Ağrı'da bir şahsın, ineği aracının arkasına bağlayarak trafikte sürüklediği" yönündeki paylaşımlar üzerine basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Söz konusu paylaşımlarda bir aracın arkasında büyükbaş hayvan çekildiğinin görülmesi üzerine, ilgili birimlerimizce derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda aracı B.A. isimli şahsın kullandığı tespit edilmiştir. Şahıs beyanında kendisinin büyükbaş hayvancılıkla uğraştığını, sabah saatlerinde hayvanın öldüğünü ve ölü hayvanı taşımak amacıyla aracı kullandığını belirtmiştir. Konuya ilişkin olarak ilgili şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabuttakilerden 3'ü kardeş 1'i enişte
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
Konya'da 5 gollü muhteşem düello

Süper Lig'i çok özlemişiz! 5 gollü muhteşem düello
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Anadolu Efes'te yıldız oyuncu Georgios Papagiannis sezonu kapattı

Sahadan gözyaşlarıyla ayrılan yıldız isim sezonu kapattı
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt

Beyaz Saray'dan Trump-Putin zirvesiyle ilgili soruya çok çirkin yanıt
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.