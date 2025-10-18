Ağrı Valiliği'nden İneği Sürükleyen Şahıs Hakkında Açıklama

Ağrı Valiliği, sosyal medya platformlarında ve bazı haber sitelerinde yer alan "Ağrı'da bir şahsın, ineği aracının arkasına bağlayarak trafikte sürüklediği" yönündeki paylaşımlar üzerine basın açıklaması yaptı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"Bazı sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde yer alan "Ağrı'da bir şahsın, ineği aracının arkasına bağlayarak trafikte sürüklediği" yönündeki paylaşımlar üzerine basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Söz konusu paylaşımlarda bir aracın arkasında büyükbaş hayvan çekildiğinin görülmesi üzerine, ilgili birimlerimizce derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda aracı B.A. isimli şahsın kullandığı tespit edilmiştir. Şahıs beyanında kendisinin büyükbaş hayvancılıkla uğraştığını, sabah saatlerinde hayvanın öldüğünü ve ölü hayvanı taşımak amacıyla aracı kullandığını belirtmiştir. Konuya ilişkin olarak ilgili şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."ifadelerine yer verildi. - AĞRI