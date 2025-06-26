Ağrı Patnos'ta otomobil kazası: 2 genç yanmaktan kurtarıldı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kaza yapan bir otomobilde yangın çıktı. Çevredekilerin yardımıyla yanmaktan kurtarılan 2 genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Patnos-Bulanık karayolunda seyir halinde olan otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazanın ardından araçta yangın çıktı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan iki genç, çevredekilerin yardımıyla yanan araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, araç yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI