Ağrı'nın Patnos ilçesinde yangın paniği

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarıyla itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Beylerbeyi Caddesi üzerinde bulunan bir dükkanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili ekiplerin inceleme çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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