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Ağrı İl Jandarma Komutanı'ndan Emniyet Müdürü'ne Ziyaret

Ağrı İl Jandarma Komutanı'ndan Emniyet Müdürü'ne Ziyaret
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Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ı ziyaret ederek iki kurum arasındaki iş birliğini güçlendirmek için görüş alışverişinde bulundu.

Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, iki kurum arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve kentteki asayişin sağlanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. İl Emniyet Müdürlüğü şeref defterini imzalayan Tuğgeneral Kiper, makamda bir süre İl Emniyet Müdürü İpar ile görüştü.

İpar, jandarma teşkilatının emniyet ve güvenliğin sağlanmasında önemli bir paydaş olduğunu vurguladı. İki kurumun, ilin huzur ve güvenliği için omuz omuza çalıştığını belirten İpar, "Bizler, jandarma ve emniyet olarak, aynı amaç doğrultusunda halkımızın güvenliği için fedakarca görev yapıyoruz. Hep birlikte daha güvenli, daha huzurlu bir şehir oluşturma yolunda başarılı adımlar atacağımıza inanıyorum" dedi.

Ziyaret sonunda İl Jandarma Komutanı Kiper, İl Emniyet Müdürü İpar'a misafirperverliği için teşekkür etti.

Öte yandan, Ağrı İdare Mahkemesi Başkanı Erkan Seydibey de İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ı makamında ziyaret etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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