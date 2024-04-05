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Ağrı İl Emniyet Müdürü ve eşi polislerle buluştu

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Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar, Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen bir dizi etkinlikle polislerle bir araya geldi.

Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen kutlama töreninde İpar, yaptığı konuşmada polislerin özverili çalışmalarıyla şehrin huzur ve güvenliğini sağladıklarını söyledi. Polislerin fedakarlıklarının her zaman takdir edileceğini belirten İpar, "Polislik zor ve meşakkatli bir meslektir. Sizler bu mesleği büyük bir özveriyle icra ediyorsunuz. Ailenizden ve sevdiklerinizden uzak kalarak, şehrin huzur ve güvenliği için canla başla çalışıyorsunuz. Bu vesileyle tüm polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından İpar, polislerle tek tek tokalaşarak günlerini kutladı. Polis Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol da İpar'ı makamında ziyaret etti. Çalış ve Erol, İpar'a ve tüm polis teşkilatına Polis Haftası'nı kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Polis Haftası Ağrı Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Politika Güncel Haberler

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