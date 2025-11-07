Haberler

Ağrı İl Emniyet Müdürü, Güvenlik Tedbirlerini Denetledi

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, kent merkezinde güvenlik tedbirlerini yerinde denetleyerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Denetimlerde yapılan uygulamaların etkileyiciliği ve halkla iletişim konularında bilgi verdi.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, kent merkezinde alınan güvenlik tedbirlerini yerinde denetleyerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İl merkezindeki Eski Van ve Cumhuriyet caddelerinde yapılan denetimlerde görevli ekiplerle görüşen İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, uygulama noktalarındaki önlemleri yerinde inceledi. Görevlilerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Önder, vatandaşların huzuru için görev yapan polis ekiplerine kolaylıklar diledi.

Cadde üzerindeki iş yerlerini ziyaret eden Önder, esnafla sohbet ederek emniyet tedbirlerine ilişkin görüş ve önerileri dinledi. Esnafa hayırlı işler dileyen Önder, güvenli bir şehir ortamı için halkla sürekli iletişim halinde olduklarını ifade etti.

Vatandaşlarla da görüşen Önder, özellikle çocuklarla sohbet ederek güvenlik konusunda çeşitli tavsiyelerde bulundu. Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Önder, "Amacımız, vatandaşlarımızın kendilerini her alanda güvende hissetmelerini sağlamaktır. Ağrı'da huzur ve güven ortamının korunması için ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada görev yapıyor. Halkımızın desteği ve güveni bizim en büyük gücümüzdür." dedi.

Şehir merkezinde hem yaya hem araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde denetimlerin artırıldığını belirten Önder, bu önlemlerin vatandaşların can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunu vurguladı. İl genelinde asayiş uygulamalarının belirli aralıklarla sürdürüleceğini bildiren Önder, benzer çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Esnaf ve vatandaşlar ise alınan emniyet tedbirlerinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ve ekibine teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
