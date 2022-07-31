Ağrı'da bir kişi hoparlörünü tamir etmek için gittiği camide öldürüldü - Haberler

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Ağrı'da bir kişi hoparlörünü tamir etmek için gittiği camide öldürüldü

Ağrı'da bir kişi hoparlörünü tamir etmek için gittiği camide öldürüldü

Ağrı'da akrabaları tarafından hoparlör tamiri için camiye çağrılan şahıs, silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri cinayeti aydınlatmak için soruşturma başlattı.

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Merkez'e bağlı Sarıdoğan köyünde 2 kişi, akrabaları E.Y'yi caminin hoparlörünün tamiri için çağırdı. Bir süre sonra camiden silah seslerinin gelmesi üzerine jandarma ekiplerine bilgi verildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Köye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, E.Y'nin silahla vurulduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
E.Y'nin cenazesi, otopsi için ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Abdullah Söylemez - 3. Sayfa

Jandarma Ağrı 3. Sayfa Haberler

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