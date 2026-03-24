Ağrı'daki askeri araç kazasında şehit sayısı 2'ye yükseldi

Ağrı Doğubeyazıt'ta meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın şehit olmasının ardından Uzman Çavuş Selman Akarsel de kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

Ağrı'dan Türkiye'yı yasa boğan bir haber daha geldi. Doğubeyaqzıt ilçesinde askeri araç kazasında bir askerimiz daha şehit oldu. Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'dan sonra Uzman Çavuş Selman Akarsel de tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "24 Mart'ta Ağrı / Doğubeyazıt'ta meydana gelen Şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın şehit olduğu askeri araç kazasında ağır yaralanmış olan kahraman silah arkadaşımız Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin
İşte Trump'a 'Savaşı devam ettir' diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat

İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası

Savaşın etkisi büyüyor! İran'dan şok Türkiye kararı
Yunanistan'da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi

Türkiye'nin komşusundan savaşa hazırlık gibi karar
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı

Günlerdir konuşulan isim nazara geldi! İşte son hali

Öğretmen baba ve kızı, karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü

Öğretmen baba ile engelli kızı evde korkunç şekilde can verdi
Sergen Yalçın kararını verdi! Sezon sonu kıyamet kopacak

Kararını verdi! Sezon sonu kıyamet kopacak

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Zeynep Demirel'den 'ideal koca' çıkışı! Volkan Demirel'in pek hoşuna gitmeyebilir

Bomba "ideal koca" çıkışı! Sözleri Volkan'ın pek hoşuna gitmeyebilir

Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar

Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar