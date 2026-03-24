Ağrı'daki askeri araç kazasında şehit sayısı 2'ye yükseldi

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde askeri araç kazasında bir askerimiz daha şehit oldu.

KAZADA 1 ASKERİMİZ DAHA ŞEHİT

Ağrı'dan Türkiye'yı yasa boğan bir haber daha geldi. Doğubeyaqzıt ilçesinde askeri araç kazasında bir askerimiz daha şehit oldu. Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'dan sonra Uzman Çavuş Selman Akarsel de tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit düştü.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "24 Mart'ta Ağrı / Doğubeyazıt'ta meydana gelen Şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın şehit olduğu askeri araç kazasında ağır yaralanmış olan kahraman silah arkadaşımız Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."