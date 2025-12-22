Haberler

Ağrı'da alerjik reaksiyonla ölümle sonuçlanan pasta olayında 3 şüpheli tutuklandı

Ağrı'da alerjik reaksiyonla ölümle sonuçlanan pasta olayında 3 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Ağrı'da yumurtaya alerjisi bulunan üniversite öğrencisi, yumurtasız denilerek verilen pastayı yedikten sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Ağrı'da, yumurtaya alerjisi bulunan üniversite öğrencisinin "yumurtasız" denilerek alınan pastayı yedikten sonra yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, il merkezindeki pastanede çalışan Y.A. (41), F.Y. (32) ile F.Y. (39) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 Aralık'ta Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda meydana gelmiş, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Remziye Horuz (25), doğum günü için arkadaşlarının aldığı pastayı yedikten sonra fenalaşmıştı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Horuz, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında olay günü alınan pasta numunesinin, yumurta bileşeni içerip içermediğinin tespiti amacıyla İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarı'na gönderildiği, inceleme sonuçlarının dosyaya ekleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AĞRI

