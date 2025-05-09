Ağrı'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Ağrı'da yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde, 8 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 İran uyruklu şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ağrı'da yolcu otobüsünde 8 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde, İran uyruklu 3 şahsa ait valizlerin taban kısmına gizlenmiş 3 parça halinde toplam 8 kilo 150 gram metamfetamin maddesi bulundu. Valizlere zulalanan uyuşturucunun Türkiye'ye sokulmaya çalışıldığı belirlendi. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin Türk Lirası ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa