Ağrı'da Yolcu Minibüsü ile Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı

Ağrı'da Yolcu Minibüsü ile Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sularında Patnos-Tutak karayolunda yolcu minibüsü ile yan yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tutak Devlet Hastanesi ve Patnos Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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