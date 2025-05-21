Ağrı'da Yolcu Minibüsü ile Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı
Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sularında Patnos-Tutak karayolunda yolcu minibüsü ile yan yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tutak Devlet Hastanesi ve Patnos Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa