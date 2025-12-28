Haberler

Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 354 köy yolu ulaşıma açıldı

Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 423 köy yolundan 354'ü, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı. Çalışmaların devam ettiği 69 köy yolunda ise ekipler yoğun mesai harcıyor.

Ağrı'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 423 köy yolundan 354'ü, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Yoğun kar yağışıyla birlikte bazı bölgelerde kar kalınlığı yer yer bir metreyi aşarken, yüksek rakımlı ve merkeze uzak köylerde ulaşım tamamen durma noktasına geldi. Tipinin zaman zaman şiddetlenmesi görüş mesafesini düşürdü. İl Özel İdaresi'nin 115 personel, 95 iş makinesi ve 8 mobil ekip ile yürüttüğü çalışmalar büyük bir özveriyle sürdürüldü.

Kapanan yolların açılmasıyla birlikte köylerde yaşayan vatandaşlar il ve ilçe merkezlerine yeniden ulaşım imkanı buldu. Özellikle sağlık, gıda ve temel ihtiyaçlara erişim açısından hayati önem taşıyan köy yollarının açılması, kırsalda yaşayan vatandaşlara rahat nefes aldırdı.

Bazı güzergahlarda yoğun rüzgar ve tipi nedeniyle açılan yolların tekrar kapanması üzerine ekiplerin aynı noktalara yeniden müdahale ettiği öğrenildi. Buna rağmen çalışmalar aralıksız devam etti ve birçok yerleşim yerinde günlük hayat yeniden hareketlenmeye başladı.

354 köy yolu ulaşıma açılırken, ulaşıma kapalı bulunan 69 köy yolunda ise İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü, hava şartlarının el verdiği ölçüde yolların açılması için yoğun çaba gösterildiği belirtildi. - AĞRI

