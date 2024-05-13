Ağrı'da Yaralı Baykuş Tedavi Altına Alındı

Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından merkeze bağlı Aşkale köyünde yapılan devriye faaliyeti esnasında bitkin halde yaralı bir baykuşa rastlanıldı.

Yaralı haldeki baykuş, Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilerek tedavi altına alındı. - AĞRI