Ağrı'da 29 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı'da 29 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Güncelleme:
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği operasyonlarda 29 kiloyu aşkın uyuşturucu madde ile birlikte bin 94 adet sentetik ecza ele geçirdi. Operasyonlar sonrası yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 29 kiloyu aşkın uyuşturucu madde ve çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezi ve Doğubayazıt'ta gerçekleştirilen operasyonlarda bin 94 adet sentetik ecza, 21 kilogram skunk ve 8 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Açıklamada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - AĞRI

