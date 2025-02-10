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Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 19 gram metamfetamin, 25 gram bonzai ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi tutuklandı.

Ağrı'da, İl Emniyet Müdürlüğü personellerince Diyadin ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyadin ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başarılı bir operasyon düzenledi. İlçe genelinde gerçekleştirilen operasyonda, ekipler 19 gram metamfetamin, 25 gram bonzai ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi. Uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasının ardından, operasyonla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda 1 kişi gözaltına alındı. Adli merciler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, zanlı tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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