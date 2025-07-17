Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonları: 511 Kök Kenevir ve 50 Gram Esrar Ele Geçirildi

Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonları: 511 Kök Kenevir ve 50 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Ağrı'nın Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 511 kök kenevir imha edildi ve 50 gram esrar ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Ağrı'nın Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 511 kök kenevir ile 50 gram esrar ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde Patnos ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 511 kök kenevir tespit edilerek imha edildi.

Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen diğer operasyonda ise 50 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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