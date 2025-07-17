Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonları: 511 Kök Kenevir ve 50 Gram Esrar Ele Geçirildi

Ağrı'nın Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 511 kök kenevir ile 50 gram esrar ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde Patnos ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 511 kök kenevir tespit edilerek imha edildi.

Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen diğer operasyonda ise 50 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - AĞRI