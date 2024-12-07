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Ağrı'da 'Türkiye Duman Uygulaması' Kapsamında Geniş çaplı Denetim

Ağrı'da 'Türkiye Duman Uygulaması' Kapsamında Geniş çaplı Denetim
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, 'Türkiye Duman Uygulaması' çerçevesinde 4 bin 375 şahıs ve 790 aracı sorguladı. Denetimlerde aranan 1 şahıs, 2 organizatör ve 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, 4 bin 375 şahıs ve 790 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 1 şahıs ile birlikte 2 organizatör ve 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "Türkiye Duman Uygulaması" çerçevesinde 57 tim ve 234 personelin katılımıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce; 'Türkiye Duman Uygulaması' kapsamında 57 tim ve 234 personelin katılımı ile yapılan uygulamalar ve sorgulamalarda 4.375 şahıs sorgusu ve 790 araç sorgusu yapılmış olup; 25 farklı suçlardan aranan 1 şahıs, 2 organizatör, 5 düzensiz göçmen yakalanmış ve şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Uygulamada, genel asayişin sağlanması, suç ve suçlularla mücadeleye yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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