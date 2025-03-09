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Ağrı'da Trafik Denetimlerinde 36 Sürücüye Ceza

Ağrı'da Trafik Denetimlerinde 36 Sürücüye Ceza
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde yaptıkları denetimlerde 2 bin 145 aracı ve 4 bin 197 şahsı sorguladı. Trafik kurallarını ihlal eden 36 sürücüye ceza uygulanırken, 9 araç trafikten men edildi ve yakalama kararı bulunan 12 şahıs adli makamlara sevk edildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde yapılan kapsamlı kontrol ve denetimler sonucunda, 2 bin 145 araç ve 4 bin 197 şahıs sorgulandı. Trafik kurallarına uymayan sürücüler ve eksiklikleri bulunan araçlar tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı.

Denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden ve emniyet kemeri takmayan 36 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanırken, 9 araç ve sürücü trafikten men edildi. Ayrıca, yakalama kararı bulunan 12 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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