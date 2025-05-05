Ağrı'da Trafik Denetimlerinde 19 Sürücüye Cezai İşlem

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde 945 araç ve bin 345 kişi sorgulanırken, kurallara uymayan 19 araç sürücüsüne ve sahibine idari para cezası uygulandı. 14 araç trafikten men edilirken, hakkında yakalama kararı bulunan 7 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız ekiplerince ilimiz genelinde yapılan kontrol ve denetimler sonucunda 945 araç, bin 345 şahıs sorgulanmıştır. Trafikte kural ihlali yapan/eksikliği bulunan ve emniyet kemeri takmayan 19 araç sürücüsüne/sahibine trafik idari para cezası uygulanmış olup, 14 araç/sürücü trafikten men edilmiş ve yakalama kararı bulunan 7 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

Jandarma ekiplerinin denetimlere aralıksız devam edeceği bildirildi. - AĞRI