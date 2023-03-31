Ağrı'da tırlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı- Erzurum karayolu, Eleşkirt ilçesi Guneykaya köyü mevkiinde meydana gelen olayda, A.D idaresindeki 76 AAN 334 plakalı tır, M.S.Y'nin kullandığı 81 AAG 881 tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki tır sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçlarında sıkışan sürücüleri çıkarmak için çalışma yaptı. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştıkları araçlardan çıkarılan sürücüler, 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - AĞRI