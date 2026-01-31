Haberler

Ağrı'da tipide mahsur kalan vatandaşlar için ekipler seferber oldu

Ağrı'da etkili olan tipi nedeniyle Kağızman-Ağrı karayolunda mahsur kalan iki kişi, ekiplerin çalışmasıyla güvenli şekilde tahliye edildi. Ekipler zorlu hava koşullarına rağmen başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Ağrı'da etkili olan tipi nedeniyle Kağızman-Ağrı karayolunda araçlarıyla mahsur kalan iki kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, Kağızman-Ağrı karayolunda Başkent köyüne yaklaşık 5 kilometre mesafede tipi nedeniyle araçlarıyla birlikte mahsur kalan iki vatandaşın bulunduğu bilgisi alındı.

İhbarın ardından Ağrı Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Zorlu hava ve yol şartlarına rağmen ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda mahsur kalan vatandaşlara ulaşıldı.

Vatandaşlar bulundukları yerden güvenli şekilde tahliye edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AĞRI

