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Ağrı'da son bir ayda ruhsatsız silah operasyonlarında 20 kişiye adli işlem yapıldı

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Ağrı'da son bir ayda ruhsatsız silah operasyonlarında 20 kişiye adli işlem yapıldı
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Ağrı'da son bir ayda silahlı tehdit ve tefecilik gibi suçlara yönelik operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, 413 fişek ve çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Belirtilen suçlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 20 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ağrı'da son bir ayda düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silah ve çeşitli suç unsurları ele geçirilirken, 20 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı tehdit, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, yeni nesil suç örgütleri ve tefecilik suçlarına yönelik son bir ayda yürütülen çalışmalar kapsamında 5 ruhsatsız tabanca, 12 tabanca şarjörü, 7 ruhsatsız av tüfeği, 413 fişek, 3 muşta ve 1 kelepçe ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında belirtilen suçlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 20 kişi hakkında gerekli adli süreç başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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