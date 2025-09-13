Haberler

Ağrı'da Sınır Kapısında Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Doğubayazıt'taki Gürbulak Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 4 kilo 322 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 4 kilo 322 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'nda çalışma yürütüldü.

Ekiplerce yapılan aramada, iki şüphelinin valizlerinde 4 kilo 322 gram sıvı metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edileceği vurgulanarak, "Zehir tacirlerine geçit yok" ifadesine yer verildi. - AĞRI

