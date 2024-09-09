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Ağrı'da okul servisleri ve güzergahları denetlendi

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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte il genelindeki okulların bulunduğu güzergahlar ve öğrenci servislerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde araçların belgeleri kontrol edildi ve güvenlik ekipmanları incelendi. Öğrencilere trafik kuralları konusunda bilinçlendirme yapıldı.

Ağrı'da okul servisleri ve güzergahları ilk gün denetlendi

AĞRI - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte il genelindeki okulların bulunduğu güzergahlar ve öğrenci servislerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen noktalarda uygulama yaparak öğrenci servislerini tek tek durdurdu. Yapılan denetimlerde, araçların belgeleri kontrol edildi, 'dur' lambası ve diğer güvenlik ekipmanlarının eksiksiz olması teyit edildi. Gerekli belgeleri bulunmayan veya eksiklikleri tespit edilen araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Öğrencilerin güvenliği için önemli bir adım olarak değerlendirilen denetimlerde, ekipler öğrencilere kırmızı düdük hediye ederek trafik kuralları konusunda bilinçlendirme yaptı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, "Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okullarına ulaşabilmeleri için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda il genelinde okulların bulunduğu güzergahlar ve öğrenci servislerine yönelik denetimlerimiz devam edecektir. Amacımız, öğrencilerimizin trafik kazalarından korunmasını sağlamak ve trafik bilincini artırmaktır." dedi.

İpar, sürücülerden de trafik kurallarına özen göstermelerini ve özellikle okul saatlerinde dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa trafik Eğitim Güncel Ağrı

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