Ağrı'da Okul Servisleri Denetlendi

Ağrı'da öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul servisleri denetlendi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Şubat ile 17 Mart tarihleri arasında il genelinde okul servisi denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, toplam 334 okul servis aracı kontrol edilerek, 14 araç sürücüsüne ve sahibine idari para cezası uygulandı. Ekipler, öğrenci güvenliğini ön planda tutarak denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti. - AĞRI