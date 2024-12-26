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Ağrı'da Okul Servis Araçlarına Denetim

Ağrı'da Okul Servis Araçlarına Denetim
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Eleşkirt ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde okul servis araçlarına yönelik eğitim verdi ve 21 servis aracını kontrol etti.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Eleşkirt ilçesinde okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Trafik Jandarması timleri, denetim öncesinde servis şoförlerine teorik eğitim vererek, trafikte uyulması gereken kurallar ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamında dikkat edilmesi gereken hususları aktardı. Eğitimde, öğrencilerin güvenliği için alınması gereken tedbirler detaylı şekilde anlatıldı. Eğitimlerin ardından ekipler tarafından 21 servis aracı denetlendi. Yapılan denetimlerde, araçların yönetmeliğe uygunluğu kontrol edilirken eksiklik tespit edilen sürücülere gerekli uyarılar yapıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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