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Ağrı'da öğrencilere mahremiyet konulu eğitim düzenlendi

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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Türkmen İlkokulu'nda 'Mahremiyet' konusunda eğitim düzenledi. Eğitimde KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı ve öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere mahremiyet konulu eğitim düzenledi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile birlikte, Doğubayazıt İlçesi Türkmen İlkokulu'nda 'Mahremiyet' konusunda eğitim düzenlendi. Çalışmaya33 öğrenci, 3 öğretmen ve 35 veli katıldı. Eğitimin ardından KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı. Ayrıca öğrencilere "Jandarma" dergisi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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