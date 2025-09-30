Haberler

Ağrı'da Öğrenci Güvenliği İçin Okul Çevrelerinde Denetimler Artırıldı

Ağrı'da Öğrenci Güvenliği İçin Okul Çevrelerinde Denetimler Artırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da polis ekipleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim alabilmeleri için okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor. Okul önlerinde yoğunlaştırılan denetimlerle şüpheli şahıslar kontrol ediliyor ve güvenlik taramaları yapılıyor.

Ağrı'da polis ekipleri, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri için okul çevrelerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder'in talimatları doğrultusunda kent genelinde okul önleri ve çevrelerinde güvenlik uygulamaları artırıldı. Sabah ve öğle saatlerinde öğrencilerin giriş-çıkış zamanlarında yoğunlaştırılan denetimlerde ekipler, şüpheli görülen kişilere kimlik kontrolü yaparak çevrede güvenlik taraması gerçekleştiriyor.

Uygulamalar sırasında uyuşturucu ve tütün ürünleri satışı, dilencilik, şüpheli araç ve şahısların varlığı gibi durumlara karşı hassasiyet gösteriliyor. Ayrıca okul çevrelerinde trafik akışının düzenlenmesine yönelik kontroller yapılarak servis araçları ile yaya geçitlerinde güvenli geçişler sağlanıyor.

Kent merkezi başta olmak üzere ilçelerdeki eğitim kurumlarının çevresinde de sürdürülen uygulamaların, eğitim-öğretim yılı boyunca kesintisiz devam edeceği bildirildi. Böylece öğrencilerin derslerine huzurlu bir ortamda odaklanabilmesi ve ailelerin çocuklarını güven içinde okula gönderebilmesi için gerekli önlemler alınmış oluyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler

Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler
Bakan Bayraktar: Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz

Kışa girerken herkesin aklındaydı! Merak edilen soruya yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin köklü mobilya markası resmen iflas etti

Türkiye'nin köklü mobilya markası iflas bayrağını resmen çekti
Divriği Havaalanı'na 84 yıl sonra ilk uçak indi

84 yıl sonra inen uçağı davul, zurna ve çiçeklerle karşıladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.