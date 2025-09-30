Ağrı'da Öğrenci Güvenliği İçin Okul Çevrelerinde Denetimler Artırıldı

Ağrı'da polis ekipleri, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri için okul çevrelerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder'in talimatları doğrultusunda kent genelinde okul önleri ve çevrelerinde güvenlik uygulamaları artırıldı. Sabah ve öğle saatlerinde öğrencilerin giriş-çıkış zamanlarında yoğunlaştırılan denetimlerde ekipler, şüpheli görülen kişilere kimlik kontrolü yaparak çevrede güvenlik taraması gerçekleştiriyor.

Uygulamalar sırasında uyuşturucu ve tütün ürünleri satışı, dilencilik, şüpheli araç ve şahısların varlığı gibi durumlara karşı hassasiyet gösteriliyor. Ayrıca okul çevrelerinde trafik akışının düzenlenmesine yönelik kontroller yapılarak servis araçları ile yaya geçitlerinde güvenli geçişler sağlanıyor.

Kent merkezi başta olmak üzere ilçelerdeki eğitim kurumlarının çevresinde de sürdürülen uygulamaların, eğitim-öğretim yılı boyunca kesintisiz devam edeceği bildirildi. Böylece öğrencilerin derslerine huzurlu bir ortamda odaklanabilmesi ve ailelerin çocuklarını güven içinde okula gönderebilmesi için gerekli önlemler alınmış oluyor. - AĞRI