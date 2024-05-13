Ağrı'da meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Ağrı'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Sarıcan köyü mevkisinde hafif ticari araç ile minibüsün karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda yaralanan 5 kişi ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü V.Y'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bilgisi öğrenildi. - AĞRI