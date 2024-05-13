Ağrı'da meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Sarıcan köyü mevkisinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi ise yaralanmıştı. Yaralılardan biri olan sürücü V.Y, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ağrı'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Sarıcan köyü mevkisinde hafif ticari araç ile minibüsün karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda yaralanan 5 kişi ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü V.Y'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bilgisi öğrenildi. - AĞRI