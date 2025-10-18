Haberler

Ağrı'da Köy Yolları Yapım Çalışmaları Tamamlandı

Ağrı'da Köy Yolları Yapım Çalışmaları Tamamlandı
Ağrı'nın Hamur ve Tutak ilçelerine bağlı köylerde, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yol yapım çalışmaları tamamlandı. Karlıca köyünde 5 bin metrekare kilit parke taşı döşenirken, Bozkaş köy yolunun 2,4 kilometrelik kısmında asfalt serimi gerçekleştirildi.

Ağrı'nın Hamur ve Tutak ilçelerine bağlı köylerde yürütülen yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların köy içi ulaşımını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Hamur ilçesine bağlı Karlıca köy içi yolunda 5 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması tamamlandı. Ayrıca Tutak ilçesine bağlı Bozkaş köy yolunun 2,4 kilometrelik kısmında bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt serimi gerçekleştirildi.

Açıklamada, "Hizmet odaklı anlayışla köylerimizi daha yaşanabilir hale getirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda, İl Özel İdaresi ekiplerimizin çalışmalarıyla vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştıracak yol düzenleme ve asfaltlama çalışmalarımız il genelinde aralıksız sürüyor." ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
