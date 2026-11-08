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Ağrı'da kış denetiminde aranan 34 kişi yakalandı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Ağrı'da kış denetiminde aranan 34 kişi yakalandı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Ağrı'da kış tedbirleri kapsamında jandarma ve polisin yürüttüğü denetim ve bilgilendirme çalışmalarında aranan 34 kişi yakalandı. Denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi; sürücülere kış lastiği ve hız sınırı uyarısı yapıldı.

Ağrı'da kış tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetim ve bilgilendirme çalışmalarında, çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde yürütülen çalışmalarda trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların kış şartlarında güvenli seyahat etmeleri amacıyla araç sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Sürücülere emniyet kemeri kullanımı, takip mesafesinin korunması, hız sınırlarına uyulması, kış lastiği kullanımı ve buzlanma riskine karşı dikkatli olunması konularında uyarılarda bulunuldu. Olumsuz hava koşullarında trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 58 ekip ve 220 polisin katılımıyla 25 sabit uygulama noktası ile 52 farklı lokasyonda denetim yapıldı. Uygulamalarda 2 bin 806 kişi ve 551 araç sorgulandı.

Denetimler sonucunda, aralarında toplam 46 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi ile ifadeye yönelik aranan 20 kişinin de bulunduğu toplam 34 kişi yakalandı. Ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 15 kişiye çeşitli ihlallerden idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, Ağrı'da vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile trafik güvenliğinin korunması amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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