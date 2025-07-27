Ağrı'da Kırmızı Işık İhlali Trafik Kazasına Neden Oldu: 1 Yaralı

Ağrı'da Kırmızı Işık İhlali Trafik Kazasına Neden Oldu: 1 Yaralı
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Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışık ihlali sonucu bir kişi yaralandı. Olayda yaralanan İbrahim S., hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Ağrı'da kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eleşkirt istikametinden Doğubayazıt yönüne giden İbrahim B. yönetimindeki 20 DP 504 plakalı otomobil iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak yoluna devam etti. Bu sırada yolun sağından refüje geçmeye çalışan İbrahim S., aracın çarpması ile yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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