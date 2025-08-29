Ağrı'da Kırmızı Işık İhlali Sonucu Trafik Kazası: 8 Yaralı

Ağrı'da Kırmızı Işık İhlali Sonucu Trafik Kazası: 8 Yaralı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışık ihlali sonucu 8 kişi yaralandı. Kazada büyük hasar oluşan araçlar üzerinde inceleme başlatıldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı yönünden gelen açık kasa transit ile Sanayi Sitesi'nden çıkan Fiat Fiorino marka araç iddiaya göre kırmızı ışık ihlali nedeniyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle büyük hasar oluşan araçlardaki 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
