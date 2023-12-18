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Ağrı'da Kaybolan Atını Ararken Mağarada Kurtarıldı

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Ağrı'da kaybolan atını aramak için çıktığı yaylada tipiye yakalanan Tayfun Özcan (24), 15 kilometre uzaklıktaki bir mağarada bulunarak kurtarıldı. Özcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ağrı'da kaybolan atını aramak için çıktığı yaylada tipiye yakalanan Tayfun Özcan (24), 15 kilometre uzaklıktaki bir mağarada bulunarak kurtarıldı.

İl merkezine bağlı Soğancumaçay Köyü'nde ikamet eden Özcan, atının yayladan kaçtığını öğrenip iki yakını ile birlikte atını aramak için yola çıktı. Yaylada kar yağışı ve tipi başlayınca Özcan'ın yakınları bir köye sığınırken, Özcan atını bulmak için aramaya devam etti. Ancak tipide yolunu kaybeden Özcan, donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Özcan, son anda gördüğü bir mağaraya girerek hayatta kalmayı başardı. Özcan'ın yakınları, kendisinden haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Ağrı Belediyesi itfaiye ekibi, AFAD ekibi ve jandarma sevk edildi. Ekipler, Özcan'ın verdiği bilgiler doğrultusunda arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 3 saat süren arama sonucunda Özcan, köyüne 15 kilometre uzaklıktaki mağarada bulundu. Özcan, ekipler tarafından mağaradan çıkarılarak köyüne götürüldü.

Özcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Oğluna kavuşan annesinin sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Özcan, yaptığı açıklamada, atını çok sevdiğini ve onu bulmak için her şeyi göze aldığını söyledi. Tipide korku dolu anlar yaşadığını anlatan Özcan, "Mağaraya girip dua ettim. Allah'a şükür kurtuldum. Beni bulan ekiplere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Özcan'ın atını arama çalışmaları ise devam ediyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ağrı Haberler

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