Ağrı'da Kaybolan 14 Yaşındaki Çocuğun Arama Çalışmaları Sürüyor

Ağrı'da Kaybolan 14 Yaşındaki Çocuğun Arama Çalışmaları Sürüyor
Ağrı'nın Merkez ilçesinde çobanlık yapan 14 yaşındaki Yunus Kerici'den 1 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Arama çalışmaları AFAD ve jandarma ekiplerince devam ediyor.

Merada çobanlık yapan 14 yaşındaki Yunus Kerici'den 1 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Arama çalışmaları sürüyor.

Ağrı'nın Merkez ilçesine bağlı Kocataş Köyü'nde çobanlık yapan 14 yaşındaki Yunus Kerici'den 1 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'ten bu yana haber alınamıyor.

Çocuğun en son merada hayvanları otlattığı, hayvanların eve döndüğü ve atının tamamen ıslak olduğu öğrenildi. Yetkililer, Yunus Kerici'nin Yazıcı Barajı'na düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Afad, jandarma ve UMKE ekiplerinin katılımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları, su üstü ve kıyı aramalarıyla devam ediyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
