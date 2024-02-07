Ağrı'da kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı
Ağrı Valiliği İl Jandarma Konutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kasten yaralama suçundan aranan M.C isimli şahıs yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Ağrı'da, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kasten yaramala suçundan aranan şahıs yakalandı.
Ağrı Valiliği İl Jandarma Konutanlığınca, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT)tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C yakalanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI