40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi

Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi
Bakan Güler'den PKK'ya rest: Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz

"Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz"
Şinasi Yurtsever'e veda! Annesinin ağzından tek kelime döküldü

Şinasi Yurtsever'e veda! Annesinin ağzından tek kelime döküldü

Ağrı'da Kar Erimesi Nedeniyle Su Baskını: 16 Konut ve 8 Ağıl Su Altında Kaldı

Ağrı'da Kar Erimesi Nedeniyle Su Baskını: 16 Konut ve 8 Ağıl Su Altında Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana gelen su baskınında 16 konut ve 8 ağıl su altında kaldı. AFAD ekipleri, su tahliye işlemlerini başlatarak mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara geçirdi.

Ağrı'nın Kazımkarabekir Mahallesi'nde karların erimesi sonucu meydana gelen su baskınında 16 konut ve 8 ağıl su altında kaldı.

Alınan bilgilere göre, kentte havaların ısınmasıyla birlikte karların hızla erimesi sel ve su baskınlarına neden oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri bölgeye sevk edildi.

Afad İl Müdürü Özkan Aba'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalara çevre ilçelerden destek ekipleri de katıldı. Toplamda 15 araç ve 53 personelle olay yerine intikal eden ekipler, su tahliye işlemlerine başladı. İş makineleriyle biriken sular tahliye edilirken, ev ve ahırlarında mahsur kalan vatandaşların güvenli alanlara geçişleri sağlandı.

Su baskınından etkilenen mahalle sakinleri, yürütülen çalışmalardan dolayı AFAD ekiplerine teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
img

Ünlü şarkıcı makyajsız haline gelen yorumlar sonrası çılgına döndü
img

Şinasi Yurtsever'e veda! Annesinin ağzından tek kelime döküldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tepkilerin odağındaki Canik Belediye Başkanı, skandal paylaşımını sildi

Tepkilerin odağındaki belediye başkanı, skandal paylaşımını sildi
Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor

Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 90 bin lira promosyon veriyor
'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde yeraltı dünyası buluştu

Son kabadayı'nın cenazesinde yeraltı dünyası buluştu
Kesme altın sahipleri son kararla ortada mı kaldı?

Deste deste para vererek aldıkları altın hurdaya çıkabilir
Melek Mosso makyajsız fotoğrafına gelen yorumlar sonrası çılgına döndü: Edepsizler

Ünlü şarkıcı makyajsız haline gelen yorumlar sonrası çılgına döndü
Kim ne kadar kazandı? İşte Türk takımlarının Avrupa'dan elde ettiği gelir

İşte Türk takımlarının Avrupa'dan elde ettiği gelir

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.