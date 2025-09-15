Haberler

Ağrı'da Kaçakçılığa Yönelik Büyük Operasyon

Ağrı'da Kaçakçılığa Yönelik Büyük Operasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonlarda binlerce lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçede kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 310 adet botoks ilacı, 325 adet kırmızı reçeteye tabi tıbbi ilaç, 50 adet beyaz reçeteye tabi tıbbi ilaç, 516 adet muhtelif kıyafet, 96 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk

Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 gündür kepenk açmayan iş yerine giren polis iki cesetle karşılaştı

3 gündür açılmayan iş yerine giren polis ekipleri dehşetle karşılaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.