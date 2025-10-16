Ağrı'da Kaçak İlaç ve Tıbbi Malzeme Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı sahasında gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde bir tırın dorse bölümünde çok sayıda kaçak ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personeliyle birlikte Gürbulak Gümrük sahasında denetim yaptı. Yapılan kontrollerde bir tırın dorsesinde 3 bin 876 kutu ilaç, 766 adet blister ve 80 şişe tıbbi malzeme bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında sınır hattında denetimlerin aralıksız sürdüğü bildirildi. - AĞRI