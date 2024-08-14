Ağrı'da Jandarma Personeli Çocuklara Meslek Tanıtımı Yaptı
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, Çocuk Evleri Sitesi'nde bulunan çocuklara jandarma mesleği hakkında bilgilendirme yaptı. Sunumlar ve soru-cevaplarla çocukların merakları giderildi ve hediyeler dağıtıldı.
Ağrı'da Jandarma personelince Çocuk Evleri Sitesi'nde bulunan çocuklara jandarma mesleği hakkında bilgilendirme yapıldı.
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelince, Çocuk Evleri Sitesi'nde bulunan 57 çocuğa jandarma mesleği konusunda tanıtım faaliyeti icra edildi. Sunumların yapıldığı faaliyetlerde öğrencilerin merak ettikleri sorular yanıtlandı. Programın sonunda ise çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. - AĞRI