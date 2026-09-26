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Ağrı'da huzur uygulamasında 34 aranan kişi yakalandı, 861 bin 705 lira ceza kesildi

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Ağrı'da huzur uygulamasında 34 aranan kişi yakalandı, 861 bin 705 lira ceza kesildi
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Ağrı merkez ve 7 ilçede düzenlenen huzur ve güven uygulamasında 5 bin 985 kişi ile 1 bin 613 araç sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalanırken, toplam 861 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.

Ağrı merkez ve 7 ilçede gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 5 bin 985 kişi ile bin 613 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalanırken, 861 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve 7 ilçede huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. 77 ekip ve 297 personelin katıldığı uygulama, 35 sabit uygulama noktası ile 18 farklı lokasyonda eş zamanlı olarak yapıldı. Umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinin de denetlendiği uygulamalarda 5 bin 985 kişi ile 1 bin 613 araç sorgulandı.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı. Yakalananlardan 11'inin toplam 116 yıl 3 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 23 kişinin ise ifadeye yönelik arandığı belirtildi. Uygulamalarda 1 ruhsatsız tabanca ve muşta ele geçirilirken, 24 araç ve sürücü hakkında işlem yapıldı, 2 araç trafikten men edildi.

Denetimler kapsamında toplam 861 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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