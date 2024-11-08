Ağrı'da güvenlik toplantısı yapıldı

Ağrı'da, Vali Mustafa Koç başkanlığında asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ağrı Valiliği toplantı salonunda asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Düzenlenen toplantıda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal KİPER ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ile birlikte kentteki güvenlik konuları hakkında bilgi aktaran Vali Mustafa Koç; asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konularına değindi.

Ağrı'da güvenliğin sağlanması için tüm birimlerin sahada olduğunu vurgulayan Ağrı Valisi Mustafa Koç, "İlimiz genelinde emniyet güçlerimizin titiz çalışmaları ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde suç oranlarında önemli ölçüde azalma kaydedilmiştir. Bu kapsamda 2024 Ekim ayında ilimizde Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret, Kişilerin Huzur ve Sükunu Bozma, Konut Dokunulmazlığı İhlali gibi "Kişilere Karşı İşlenen" 233 suça müdahale edilerek bu suçların yüzde 96,13'ü aydınlatılmıştır. Geçen yılın aynı ayında ise 269 olay meydana gelmişti. Yine Dolandırıcılık, Yağma, Hırsızlık gibi "Mal Varlığına Karşı İşlenen" 51 suça müdahale edilerek bu suçların ise yüzde 53'ü aydınlatılmıştır. 2023 yılının aynı ayında 52 suça müdahale edilmiştir. Ayrıca kesinleşmiş hapis cezasına göre geçen yıl Ekim ayında 78 aranan şahıs yakalanmışken, 2024 Ekim ayında 87 şahıs yakalanmış ve adli makamlara teslim edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Uyuşturucu tacirlerinin Avrupa piyasalarına ulaşmak için Türkiye'yi transit geçiş güzergahı haline getirmek istediklerini ancak buna fırsat vermeyeceklerini söyleyen Vali Koç, "Uyuşturucu ile mücadelemiz, sadece emniyet birimlerimizin değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu yıl içerisinde yapılan operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiş, bu suçlara karışan şahıslar adli mercilere sevk edilmiştir. Bu meyanda 2023 Ekim ayında ilimizde 60 uyuşturucu olayına müdahale edilirken, 2024 yılı Ekim ayında 71 uyuşturucu olayına müdahale edilmiştir. Geçen yılın Ekim ayında düzenlenen operasyonlarda 75 kişi hakkında adli işlem yapılmış olup 12 şahıs tutuklanırken, 2024 yılı Ekim ayında 82 kişi hakkında adli işlem yapılmış olup bu şahıslardan 9'ututuklanmıştır. 2024 Ekim ayında yapılan operasyonlarda 328 kilo 740 Kilogram metamfetamin, 4 bin 671 kilogram esrar, 57 bin 865 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilmiştir" dedi.

Yine uyuşturucu gibi kaçakçılık konusunda da sınır ili olma nedeniyle çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Vali Mustafa Koç teröre de geçit vermediklerini vurgulayarak, "Kaçakçılık olaylarına karşı güvenlik güçlerimiz, sınır hattında aldıkları sıkı önlemlerle bu tür yasa dışı faaliyetleri en aza indirmek için kararlılıkla çalışmaktadır. Bu çerçevede 2023 Ekim ayında ilimiz genelinde 91 kaçakçılık olayı meydana gelirken 2024 yılında bu sayı yüzde 41 oranında azalarak 53 kaçakçılık olayı meydana gelmiştir. 2023 yılında meydana gelen kaçakçılık olaylarında 120 şahıs hakkında adli işlem yapılmış iken 2024 yılında 87 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. 2024 Ekim ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 30 bin 279 paket sigara, 662 adet reçetesiz hap, 4 bin 389 adet kişisel eşya ve kozmetik malzeme ve 251 adet tarihi eser - sikke ele geçirilmiştir. Öncelikle ifade etmek isterim ki, terörle mücadelede temel hedefimiz, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak, bölgemizi huzur ve güven ortamına kavuşturmak ve terör örgütlerinin kök salmasına asla izin vermemektir. Bu doğrultuda 2023 yılında ilimiz genelinde terör örgütlerine yönelik 52 operasyon düzenlenmiş iken 2024 yılında bu sayı neredeyse yüzde 15,38 artarak 60 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda geçen yıl 23 şahıs hakkında adli işlem yapılırken 2024 yılında 30 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır" şeklinde konuştu.

Siber suçların önlenmesi ve vatandaşlarımızın olumsuz durumlarla karşılaşmaması için ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ifade eden Vali Koç, "Ağrı Valiliği olarak, vatandaşlarımızın dijital güvenliğini sağlamak amacıyla etkin bir mücadele yürütmekteyiz. Konularında uzman personelimizle 2024 Ekim ayı içerisinde 24 Siber olaya müdahale edilmiştir. 4 kişi hakkında da işlem yapılmıştır" dedi.

Ağrı'nın stratejik konumundan dolayı göçmen akışının yoğun olduğunu belirten Vali Mustafa Koç, göçle mücadele noktasında da etkin bir mücadele ile başarı elde ettiklerini vurgulayarak, "Güvenlik birimlerimiz, halkımızın huzuru ve ülkemizin sınır güvenliği için düzensiz göç ile mücadelede kararlılıkla çalışmaktadır. 2023 Ekim ayında 71 Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Olayı meydana gelmişken alınan tedbir ve denetimler sayesinde bu rakam yüzde 65 azalarak 27'ekadar indirilmiştir. Meydana gelen bu 27 olayda 8 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hudut birliklerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz tarafından, Ülkemize yasadışı şekilde girmeye çalışan 2 bin 918 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Okul servislerinin güvenliği, çocuklarımızın hayatını doğrudan etkileyen çok önemli bir konudur. Bu meyanda, ilgili kurumlarımızla birlikte, ilimizde okul servislerine ve okul çevresinde denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir.

Bu çerçevede 2024 Ekim ayı içerisinde 204 bakkal ve büfe, 31 internet cafe, 153 park/bahçe denetlenmiştir" ifadelerine yer verdi. - AĞRI