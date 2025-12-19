Haberler

Greyder uçurumun kenarında güçlükle durabildi

Güncelleme:
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, karla mücadele çalışmalarında görevli greyder, kayarak uçurumun kenarında durabildi. Operatörün dikkatli müdahalesi ve diğer iş makinelerinin yardımlarıyla büyük bir tehlike atlatıldı.

Ağrı'da karla mücadele çalışmalarına katılan greyder, kayarak uçurumun kenarında güçlükle durabildi.

Patnos İlçe Özel İdaresi'ne ait greyder, Süphan Dağı eteklerinde bulunan Köseler köyü Adilova Mezrası'nda kapanan su deposu yolunu açmak için çalışma yaptığı sırada tehlike atlattı. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybeden greyder, kayarak uçurum kenarında zorlukla durabildi.

Muhtemel bir facianın eşiğinden dönülen olayda, operatörün dikkatli ve soğukkanlı müdahalesi büyük bir tehlikenin önüne geçti. Uçurum kenarında mahsur kalan greyder, Patnos İlçe Özel İdaresi'ne ait diğer iş makinelerinin titiz ve koordineli çalışmaları sonucu güvenli bir şekilde bulunduğu yerden kurtarıldı.

Zorlu arazi şartlarına ve yoğun kar yağışına rağmen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, kapanan su deposu yolunu yeniden ulaşıma açmak adına büyük bir özveriyle görev yaptı. Yaşanan bu olay, sahada görev yapan ekiplerin ne denli riskli şartlar altında hizmet verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yetkililer, kış şartları süresince benzer çalışmaların gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak devam edeceğini ifade etti. - AĞRI

