Ağrı'da firari jandarma 19 yıl hapis cezasıyla yakalandı

Ağrı'da 19 yıl hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tutak ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, üç kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B isimli şahıs yakalandı. M.B yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - AĞRI