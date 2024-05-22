Ağrı'da firari durumdaki şahıs yakalandı

Ağrı'da 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari durumdaki şahıs yakalandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt'ta, JASAT'lar tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, "Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T yakalandı.

Şahıs yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI