Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da firari durumdaki şahıs yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Ağrı'da 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari durumdaki şahıs yakalandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt'ta, JASAT'lar tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, "Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T yakalandı.

Şahıs yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ağrı Valiliği Ağrı Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

 Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title