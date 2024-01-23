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Ağrı'da Elektronik Sigara ve Kaçak Sigara Operasyonu

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Ağrı'nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 2 bin 150 adet elektronik sigara ve 6 bin 414 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda, 2 bin 150 adet elektronik sigara ve 6 bin 414 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde yol kontrol uygulamaları gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan uygulamalarda, 2 bin 150 adet elektronik sigara ve 6 bin 414 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir" denildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğubeyazıt Jandarma Taşlıçay Ağrı Operasyon Kaçakçılık Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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